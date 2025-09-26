Niente paracetamolo alle gravide Ma il post dell’azienda viene rimosso

Il messaggio del 2017 sul Tylenol darebbe ragione all’amministrazione Usa, che l’ha sconsigliato alle gestanti Intanto, la stampa progressista prova a screditare lo scienziato italiano che ha trovato nessi farmaco-autismo. 🔗 Leggi su Laverita.info

In questa notizia si parla di: paracetamolo - gravide

