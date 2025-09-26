Niente Mostra della Zucca di Murta nel 2025

La 39esima edizione della mostra della Zucca di Murta non si terrà nel 2025. La decisione è stata presa dall'organizzazione "con l'obiettivo - si legge in una nota del comitato promotore - di adeguarsi alle norme di sicurezza richieste per il grande numero di visitatori, sempre in crescita di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

