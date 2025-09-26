Niente acqua e nessuna autobotte per riempire le cisterne | gli studenti anticipano l' uscita dalle classi

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi questa mattina nella sede distaccata del liceo scientifico statale Leonardo di Agrigento, in via Matteo Cimarra, dove gli studenti sono stati autorizzati a lasciare le aule con anticipo a causa della mancanza d’acqua. Secondo quanto riportato in una circolare firmata dalla dirigente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acqua - nessuna

Molinara, il Comune rassicura: “Nessuna crisi idrica, l’acqua c’è”

Il governo getta acqua sul fuoco: nessuna crisi con Parigi. Ma Tajani punge Salvini: "Le parole violente sono inutili"

Garlasco, nessuna svolta dalla BPA sulle macchie di sangue a casa Poggi: altro buco nell'acqua

Acqua non potabile, autobotti in servizio nel Bellunese - Si ripete nel Bellunese il problema della non potabilità dell'acqua erogata attraverso la rete di Servizi Integrati Bellunesi (Sib) in alcune frazioni e località di Livinallongo del Col di Lana ... Lo riporta ansa.it

Sos acqua, a Cupi torna l’autobotte - Sono in corso delle indagini geoelettriche, con dei sondaggi verticali, alla ricerca dell’acqua nella frazione di Cupi, a Visso. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Acqua Nessuna Autobotte Riempire