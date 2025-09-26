Nicola ucciso a coltellate sul lido preso anche il complice del killer

E’ stato individuato anche il complice di Salavatore Sannino, 19enne di Mugnano di Napoli responsabile della morte di Nicola Mirti, coetaneo, colpito con due fendenti al cuore e alla clavicola sinistra nello stabilimento balneare ‘Palma Rey’ di Castel Volturno. Si tratta di un 16enne originario. 🔗 Leggi su Casertanews.it

nicola ucciso coltellate lidoNicola Mirti ucciso in spiaggia a 18 anni, c’è un altro arresto: è un 16enne, concorso in omicidio - La Polizia ha arrestato un 16enne del Napoletano per l'omicidio di Nicola Mirti a Castel Volturno: avrebbe aggredito il 18enne e aiutato Salvatore Sannino ... fanpage.it scrive

Nicola Mirti ucciso in spiaggia a Varcaturo: arrestato un 16enne: accusato di aver aiutato l’accoltellatore - Un altro arresto per l'omicidio del giovane Nicola Mirti, assassinato nei mesi scorsi in un lido del litorale casertano. Scrive ilmattino.it

