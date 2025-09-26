Nicola ucciso a coltellate sul lido preso anche il complice del killer

E’ stato individuato anche il complice di Salavatore Sannino, 19enne di Mugnano di Napoli responsabile della morte di Nicola Mirti, coetaneo, colpito con due fendenti al cuore e alla clavicola sinistra nello stabilimento balneare ‘Palma Rey’ di Castel Volturno. Si tratta di un 16enne originario. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: nicola - ucciso

Chi era Nicola Pipio, ucciso da un albero a Ferrandina: era in auto con gli amici per ripararsi dal maltempo

La città ricorda Nicola Ciuffreda, l'imprenditore edile ucciso dalla mafia 35 anni fa: si ribellò alle richieste estorsive

Nicola Casucci, il 18enne rider travolto e ucciso all'ultima consegna: lavorava per pagarsi gli studi

Nicola Casucci, il 18enne rider travolto e ucciso all'ultima consegna: lavorava per pagarsi gli studi Il giovane studente di Andria, assunto da poche settimane come rider, è morto in un incidente stradale durante l'ultima consegna della giornata. - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Casucci, il 18enne rider travolto e ucciso all'ultima consegna: lavorava per pagarsi gli studi #andria #rider #nicola #21settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/nicola-casucci-rider-18enne-morto-ultima-consegna-andria_103756251-202502k.shtm - X Vai su X

Nicola Mirti ucciso in spiaggia a 18 anni, c’è un altro arresto: è un 16enne, concorso in omicidio - La Polizia ha arrestato un 16enne del Napoletano per l'omicidio di Nicola Mirti a Castel Volturno: avrebbe aggredito il 18enne e aiutato Salvatore Sannino ... fanpage.it scrive

Nicola Mirti ucciso in spiaggia a Varcaturo: arrestato un 16enne: accusato di aver aiutato l’accoltellatore - Un altro arresto per l'omicidio del giovane Nicola Mirti, assassinato nei mesi scorsi in un lido del litorale casertano. Scrive ilmattino.it