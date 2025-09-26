Neymar dipendente da whisky e energy drink notti fino all’alba Suo padre porta uno youtuber in tribunale

Neymar fa parlare di sé più per la vita privata che per le prestazioni in campo. Ma, dopo aver giocato così poco, ha senso che tutti si scaglino contro di lui. Il padre ha ora citato in giudizio uno youtuber per “affermazioni calunniose e diffamatorie” Neymar è in guerra. Racconta Le Parisien: “La rabbia dei familiari dell’ex giocatore del Barcellona e del Psg è stata provocata dalle dichiarazioni di un giornalista e youtuber brasiliano. Quest’ultimo, Rodolfo Gomes, ha (ri)lanciato accuse riguardanti lo stile di vita di Neymar, che spiegherebbe in particolare i suoi infortuni ripetuti. L’ultimo di questi risale a poche settimane fa e potrebbe impedire a Neymar di tornare a giocare con il suo club, il Santos, nel 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

