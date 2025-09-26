New York l' arrivo di Netanyahu all' Assemblea Onu oggi alle 15 ora italiana a Gaza installati altoparlanti perché civili ascoltino il discorso - DIRETTA
Netanyahu parlerà oggi all'Assemblea Generale Onu per "dire la verità di Israele". Negata la possibilità di un riconoscimento dello Stato palestinese, il leader israeliano ha dato prova di crudeltà disponendo l'installazione di altoparlanti su tutta la Striscia. Un funzionario militare: "Questa deci.
Propaganda di Israele in vista dell'arrivo di Netanyahu a New York https://tg.la7.it/esteri/propaganda-israele-netanyahu-new-york-25-09-2025-244888… - X Vai su X
#NewYork In arrivo al Palazzo di Vetro per l’80^ Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lavoriamo concretamente per la pace in Medio Oriente e aiutare la popolazione civile a Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza - Il premier israeliano: "storico discorso davanti" alle Nazioni Unite. Scrive quotidiano.net
Propaganda di Israele in vista dell'arrivo di Netanyahu a New York - L'iniziativa è stata lanciata in vista dell'arrivo del premier israeliano Benjamin Netanyahu che venerdì 26 settembre parlerà all' Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Palestina. Secondo tg.la7.it