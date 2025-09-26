New York il discorso di Netanyahu all' Assemblea Onu a Gaza installati altoparlanti perché civili ascoltino il discorso - DIRETTA
Netanyahu parla all'Assemblea Generale Onu per "dire la verità di Israele". Negata la possibilità di un riconoscimento dello Stato palestinese, il leader israeliano ha dato prova di crudeltà disponendo l'installazione di altoparlanti su tutta la Striscia. Un funzionario militare: "Questa decisione è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Si apre a New York l’80ª Assemblea generale dell’ONU con Gaza e Palestina al centro dei lavori. Attesa per il discorso di Trump con cui, secondo il Wall Street Journal, ribadirà il ruolo unilaterale degli Usa
