New York il discorso di Netanyahu all' Assemblea Onu a Gaza installati altoparlanti perché civili ascoltino il discorso - DIRETTA

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025

Netanyahu parla all'Assemblea Generale Onu per "dire la verità di Israele". Negata la possibilità di un riconoscimento dello Stato palestinese, il leader israeliano ha dato prova di crudeltà disponendo l'installazione di altoparlanti su tutta la Striscia. Un funzionario militare: "Questa decisione è.

© Ilgiornaleditalia.it - New York, il discorso di Netanyahu all'Assemblea Onu, a Gaza installati altoparlanti "perché civili ascoltino il discorso" - DIRETTA

Si apre a New York l’80ª Assemblea generale dell’ONU con Gaza e Palestina al centro dei lavori. Attesa per il discorso di Trump con cui, secondo il Wall Street Journal, ribadirà il ruolo unilaterale degli Usa

New York, l'arrivo di Netanyahu all'Assemblea Onu oggi alle 15 ora italiana, a Gaza installati altoparlanti "perché civili ascoltino il discorso" - DIRETTA

New York, l'arrivo di Netanyahu all'Assemblea Onu, a Gaza installati altoparlanti "perché civili ascoltino il discorso" - DIRETTA

new york discorso netanyahuNetanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza - Il premier israeliano: "storico discorso davanti" alle Nazioni Unite. Da msn.com

new york discorso netanyahuOggi Benjamin Netanyahu parla alle Nazioni Unite - In un discorso molto atteso: ci si aspetta che protesti contro il riconoscimento della Palestina da molti paesi occidentali, e forse annunci ritorsioni ... Scrive ilpost.it

