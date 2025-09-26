New York blackout alla Grand Central Station | la stazione piomba nel buio

Black out improvviso alla Grand Central Station di New York, giovedì sera, quando un calo di tensione intorno alle 20:30 ha lasciato al buio parte della storica stazione. Secondo la MTA, i treni non hanno subito interruzioni e l’elettricità è stata rapidamente ripristinata. In corso accertamenti per chiarire le cause del guasto che ha sorpreso viaggiatori e pendolari in una delle icone della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

