New Panty & Stocking With Garterbelt l' ultimo anime di Studio Trigger viene rinnovato per un' altra stagione

Movieplayer.it | 26 set 2025

Il ritorno di New Panty & Stocking With Garterbelt è il segnale di come Studio Trigger sappia reinventare il proprio repertorio: dopo anni di attesa e un revival inatteso, le due sorelle tornano più scatenate che mai. Studio Trigger conferma il ritorno di New Panty & Stocking With Garterbelt con una nuova stagione, dopo il sorprendente revival del 2025. Le "sorelle cadute" continuano la loro battaglia surreale a Daten City, tra caos, comicità estrema e atmosfere sovrannaturali. New Panty & Stocking With Garterbelt: le sorelle cadute tornano in azione Quando nel 2010 debuttò Panty & Stocking With Garterbelt, pochi avrebbero immaginato che, dopo oltre un decennio di silenzio, le due protagoniste sarebbero tornate a far parlare di sé. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

