Neve fresca allo Stelvio Arrivano i campioni

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scende la neve sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio e sulle piste spuntano i big italiani dello snowboard tra i quali il livignasco Maurizio Bormolini e la bergamasca ma livignasca d’adozione Michela Moioli. Due che puntano alla medaglia a Milano Cortina 2026. Al Passo dello Stelvio, in questi primi giorni di inizio autunno che assomigliano in alcuni casi a veri e propri inizi di inverno, la neve è scesa solo sul ghiacciaio (solo ieri 2025 centimetri di neve fresca sopra i 3000 metri) e ha imbiancato ancor più le bellissime piste del Ghiacciaio del Livrio, usate per tutta l’estate e fino a novembre (quando ci sarà la chiusura ufficiale della stagione) dagli amanti dello sci alpino che non rinunciano ad una sciatina anche in estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

neve fresca allo stelvio arrivano i campioni

© Ilgiorno.it - Neve fresca allo Stelvio. Arrivano i campioni

In questa notizia si parla di: neve - fresca

Nel circolo polare artico neve fresca rara anche in inverno

neve fresca stelvio arrivanoNeve fresca allo Stelvio. Arrivano i campioni - Scende la neve sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio e sulle piste spuntano i big italiani dello snowboard tra i quali il livignasco Maurizio Bormolini e la bergamasca ma livignasca d’adozione ... Come scrive msn.com

Prima neve in Lombardia: le immagini delle cime bianche dello Stelvio - Vette imbiancate sullo Stelvio, a Livigno e su alcune montagne bresciane ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Fresca Stelvio Arrivano