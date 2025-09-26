Scende la neve sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio e sulle piste spuntano i big italiani dello snowboard tra i quali il livignasco Maurizio Bormolini e la bergamasca ma livignasca d’adozione Michela Moioli. Due che puntano alla medaglia a Milano Cortina 2026. Al Passo dello Stelvio, in questi primi giorni di inizio autunno che assomigliano in alcuni casi a veri e propri inizi di inverno, la neve è scesa solo sul ghiacciaio (solo ieri 2025 centimetri di neve fresca sopra i 3000 metri) e ha imbiancato ancor più le bellissime piste del Ghiacciaio del Livrio, usate per tutta l’estate e fino a novembre (quando ci sarà la chiusura ufficiale della stagione) dagli amanti dello sci alpino che non rinunciano ad una sciatina anche in estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve fresca allo Stelvio. Arrivano i campioni