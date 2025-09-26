Neve fresca allo Stelvio Arrivano i campioni
Scende la neve sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio e sulle piste spuntano i big italiani dello snowboard tra i quali il livignasco Maurizio Bormolini e la bergamasca ma livignasca d’adozione Michela Moioli. Due che puntano alla medaglia a Milano Cortina 2026. Al Passo dello Stelvio, in questi primi giorni di inizio autunno che assomigliano in alcuni casi a veri e propri inizi di inverno, la neve è scesa solo sul ghiacciaio (solo ieri 2025 centimetri di neve fresca sopra i 3000 metri) e ha imbiancato ancor più le bellissime piste del Ghiacciaio del Livrio, usate per tutta l’estate e fino a novembre (quando ci sarà la chiusura ufficiale della stagione) dagli amanti dello sci alpino che non rinunciano ad una sciatina anche in estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: neve - fresca
Nel circolo polare artico neve fresca rara anche in inverno
Magia d’inverno al Passo del Chiodo Le splendide immagini di Andrea Circella catturano l’incanto della neve fresca al Passo del Chiodo, poco prima delle Casermette del Monte Penna. Qui, al confine tra Liguria ed Emilia-Romagna, la natura si - facebook.com Vai su Facebook
Neve fresca allo Stelvio. Arrivano i campioni - Scende la neve sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio e sulle piste spuntano i big italiani dello snowboard tra i quali il livignasco Maurizio Bormolini e la bergamasca ma livignasca d’adozione ... Come scrive msn.com
Prima neve in Lombardia: le immagini delle cime bianche dello Stelvio - Vette imbiancate sullo Stelvio, a Livigno e su alcune montagne bresciane ... Scrive fanpage.it