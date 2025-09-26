Neurologia così l’intelligenza naturale batte ancora quella artificiale

L”Ia neurologo non supera, per ora, l’esame della scienza. Nella pratica clinica neurologica, l’intelligenza naturale batte ancora quella artificiale secondo uno studio italiano pubblicato sul ‘Journal of Medical Informatics Research’, condotto da un team di ricercatori dell’ università Statale di Milano e dell’ Asst Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. L’Ia può sostituire il medico nella diagnosi neurologica? Questa la domanda che si sono posti gli scienziati, considerando che “ i Large Language Models (Llm, come ChatGpt e Gemini) sono sempre più studiati per il loro potenziale in ambito medico, tuttavia la loro efficacia in un contesto clinico reale non è stata ancora sufficientemente sperimentata”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it