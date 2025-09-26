Netflix | tutte le uscite di ottobre 2025 tra novità grandi ritorni e 10 anni in Italia
Ottobre sarà un mese speciale per Netflix, che celebra 10 anni di attività in Italia con una ricca programmazione di film, serie, documentari e una collection dedicata ai titoli che hanno segnato la piattaforma nel nostro Paese: dalle storie d’attualità come Sulla mia pelle e SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano, alle avventure in costume come Il Gattopardo e La legge di Lidia Poët, passando per serie cult come Baby, Suburra – La serie e Strappare lungo i bordi, fino agli show che ci hanno fatto ballare ( Nuova Scena ) e ai film applauditi da pubblico e critica come È stata la mano di Dio e Il treno dei bambini. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
