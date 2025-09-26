Netanyahu | mio discorso Onu anche a Gaza
12.53 L'intervento all'Onu del premier israeliano, atteso nel pomeriggio, dovrà essere trasmesso da altoparlanti piazzati in vari punti della Striscia di Gaza. Queste le istruzioni date dal governo all'esercito, secondo fonti di quest' ultimo, che rilevano possibili rischi operativi: per installare gli altoparlanti le truppe Idf potrebbero dover sguarnire delle aree, segnalano. Secondo Haaretz, il discorso verrà trasmesso in diretta sui cellulari degli abitanti della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Israele - Gaza, le news. Media: "Discorso Netanyahu all'Onu diffuso con altoparlanti in tutta Gaza"
Giorgia Meloni all'Onu si allinea in tutto e per tutto a Donald Trump, come arriva il premier israeliano Benjamin Netanyahu al suo discorso di oggi al Palazzo di vetro, le condizioni di salute drammatiche del dottor Hussam Abu Safiya detenuto da Israele da 9 m
