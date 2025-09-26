Netanyahu | dobbiamo finire lavoro a Gaza

15.35 "Vogliamo finire il lavoro a Gaza il più velocemente possibile". Lo dice il premier israeliano all'Assemblea Onu. "Non abbiamo ancora finito. Gli ultimi resti di Hamas sono trincerati a Gaza City. Vogliono ripetere le atrocità del 7 ottobre", sostiene Netanyahu. A Hamas: "Liberate gli ostaggi e deponete le armi, se non lo farete Israele vi darà la caccia". Prima del suo intervento, decine di rappresentanti sono usciti dalla sala per protesta, tra fischi e applausi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it