Milano, 26 set. (askanews) - "Sapete quale messaggio hanno inviato ai palestinesi i leader che hanno riconosciuto uno Stato palestinese questa settimana? È un messaggio molto chiaro. Uccidere gli ebrei paga". Lo ha detto nel suo discorso alle Nazioni Unite, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Netanyahu: riconoscimento Palestina dimostra che "uccidere ebrei paga"