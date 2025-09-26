Netanyahu | riconoscimento Palestina dimostra che uccidere ebrei paga

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 set. (askanews) - "Sapete quale messaggio hanno inviato ai palestinesi i leader che hanno riconosciuto uno Stato palestinese questa settimana? È un messaggio molto chiaro. Uccidere gli ebrei paga". Lo ha detto nel suo discorso alle Nazioni Unite, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

netanyahu riconoscimento palestina dimostra che uccidere ebrei paga

© Quotidiano.net - Netanyahu: riconoscimento Palestina dimostra che "uccidere ebrei paga"

In questa notizia si parla di: netanyahu - riconoscimento

Netanyahu propone Trump per il Nobel per la Pace: “Un riconoscimento più che meritato”

Appello a Meloni per riconoscimento Stato Palestina, non lo firmo perché è pura propaganda, il Governo non rivedrà la linea politica su Netanyahu

Netanyahu: "Hamas affama gli ostaggi come facevano i nazisti con gli ebrei" | Tajani: ok al riconoscimento dello Stato palestinese, ma prima va costruito

Netanyahu: riconoscimento Palestina dimostra che "uccidere ebrei paga" - "Sapete quale messaggio hanno inviato ai palestinesi i leader che hanno riconosciuto uno Stato palestinese questa settimana? Segnala libero.it

netanyahu riconoscimento palestina dimostraNetanyahu a chi riconosce Palestina, 'uccidere ebrei paga' - Il riconoscimento europeo di uno Stato palestinese dimostra che "conviene uccidere gli ebrei". Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Riconoscimento Palestina Dimostra