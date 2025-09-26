Netanyahu | riconoscimento Palestina dimostra che uccidere ebrei paga
Milano, 26 set. (askanews) - "Sapete quale messaggio hanno inviato ai palestinesi i leader che hanno riconosciuto uno Stato palestinese questa settimana? È un messaggio molto chiaro. Uccidere gli ebrei paga". Lo ha detto nel suo discorso alle Nazioni Unite, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
