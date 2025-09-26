Netanyahu parla all’Onu tra i fischi numerose delegazioni lasciano l’aula | A Gaza né genocidio né fame vogliamo finire il lavoro | VIDEO

A Gaza “né genocidiofame”: lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’assemblea generale dell’Onu. Il discorso del primo ministro è iniziato tra fischi e anche qualche applauso mentre numerose delegazioni, tra cui quella della Spagna, hanno abbandonato l’aula per protesta. Netanyahu, che sulla giacca aveva una spilla con un qr code che rimandava a un sito di documentazione sulle atrocità commesse il 7 ottobre, ha inviato un messaggio agli ostaggi ancora detenuti da Hamas: “Non vi abbiamo dimenticato, non riposeremo finché non vi avremo riportato a casa”. Netanyahu ha infatti spiegato: “Voglio parlare agli ostaggi, ho fatto piazzare altoparlanti intorno a Gaza così sentiranno il mio messaggio”. 🔗 Leggi su Tpi.it

