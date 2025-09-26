Netanyahu parla all' Onu molti leader lasciano sala
Roma, 26 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inaugurato la sessione odierna all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con un discorso che arriva dopo giorni di intense critiche da parte di decine di leader mondiali sulla guerra di Israele a Gaza. Molti delegati - centinaia secondo i cronisti presenti -hanno abbandonato la sala in segno di protesta mentre Netanyahu saliva sul palco, altri lo hanno fischiato. Il premier dello stato ebraico si è rivolto alle "famiglie dei nostri cari ostaggi che languiscono nelle segrete di Gaza". Ha inoltre mostrato una mappa - una pratica comune durante i suoi discorsi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - di ciò che, a suo dire, mostrava "l'asse del terrore iraniano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Netanyahu parla all’Onu e molte delegazioni abbandonano l’aula tra i fischi - Prima del discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, numerose delegazioni hanno abbandonato l’aula lasciando decine di sedie vuote come gesto di pro ... Da lasicilia.it
Netanyahu all’Onu: molte delegazioni vanno via: aula semi-vuota. “Riconoscere Palestina incoraggia Hamas”. A Gaza altoparlanti trasmettono il discorso - “I palestinesi non credono nella soluzione dei due Stati, non vogliono uno stato vicino a Israele ma al posto di Israele“. Lo riporta ilfattoquotidiano.it