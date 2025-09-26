Roma, 26 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inaugurato la sessione odierna all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con un discorso che arriva dopo giorni di intense critiche da parte di decine di leader mondiali sulla guerra di Israele a Gaza. Molti delegati - centinaia secondo i cronisti presenti -hanno abbandonato la sala in segno di protesta mentre Netanyahu saliva sul palco, altri lo hanno fischiato. Il premier dello stato ebraico si è rivolto alle "famiglie dei nostri cari ostaggi che languiscono nelle segrete di Gaza". Ha inoltre mostrato una mappa - una pratica comune durante i suoi discorsi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - di ciò che, a suo dire, mostrava "l'asse del terrore iraniano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Netanyahu parla all'Onu, molti leader lasciano sala