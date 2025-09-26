Netanyahu parla all’Onu molti leader lasciano la sala

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inaugurato la sessione odierna all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con un discorso che arriva dopo giorni di intense critiche da parte di decine di leader mondiali sulla guerra di Israele a Gaza. Molti delegati – centinaia secondo i cronisti presenti – hanno abbandonato la sala in segno di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Netanyahu parla all’Onu, molti leader lasciano la sala

Netanyahu parla all'Onu, 'Vogliamo finire il lavoro a Gaza' - Ha mostrato 'la mappa del terrore dell'Iran' poi si è rivolto ad Hamas: 'Liberate gli ostaggi e deponete le armi' ed ha accusato molti Paesi di avere 'ceduto' ai palestinesi. Lo riporta ansa.it

