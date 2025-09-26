Netanyahu parla all' Onu l' aula si svuota tra i fischi dei delegati

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parla all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite, in un momento di crescente isolamento internazionale e sotto l’ombra di gravi accuse. Fischi per il premier quando è salito sul podio per iniziare il suo intervento, per poi essere contestato con diversi delegati hanno lasciato l'aula. Al leader israeliano viene contestata la gestione della guerra a Gaza, con accuse di crimini di guerra e perfino di genocidio da parte della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale, accuse che Netanyahu respinge con fermezza. Negli ultimi giorni, Paesi come Australia, Canada, Francia e Regno Unito hanno espresso sostegno al riconoscimento di uno Stato palestinese, mentre l’UE intensifica le pressioni diplomatiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

