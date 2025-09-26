Netanyahu parla all' Onu l' aula si svuota per protesta | decine di delegati escono tra i fischi

26 set 2025

Fischi per il premier israeliano all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quando Netanyahu è salito sul podio per iniziare il suo intervento, il premier è stato contestato e diversi delegati hanno lasciato l'aula. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

