Netanyahu parla all' Onu l' aula si svuota per protesta | decine di delegati escono tra i fischi?E lui agli ostaggi |   Per voi non ci fermeremo

Xml2.corriere.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fischi per il premier israeliano all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quando Netanyahu è salito sul podio per iniziare il suo intervento, il premier è stato contestato e diversi delegati hanno lasciato l'aula. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

netanyahu parla all onu l aula si svuota per protesta decine di delegati escono tra i fischie lui agli ostaggi 160 per voi non ci fermeremo

© Xml2.corriere.it - Netanyahu parla all'Onu, l'aula si svuota per protesta: decine di delegati escono tra i fischi.?E lui agli ostaggi: "Per voi non ci fermeremo"

In questa notizia si parla di: netanyahu - parla

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Netanyahu chiama Papa Leone XIV. Il premier israeliano parla di “accordo vicino” a Gaza

Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”

netanyahu parla onu aulaNetanyahu parla all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi dei delegati - Intanto, l’ufficio del premier ha annunciato che il suo discorso verrà diffuso con altoparlanti dal confine sud di Israele per raggiungere direttamente la popolazione di Gaza ... ilgiornale.it scrive

netanyahu parla onu aulaNetanyahu all'Onu tra fischi e delegazioni che lasciano l'aula: «Vogliamo finire il lavoro a Gaza al più presto» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Parla Onu Aula