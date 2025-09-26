Netanyahu parla all' Onu l' aula si svuota per protesta | decine di delegati escono tra i fischi?E lui agli ostaggi | Per voi non ci fermeremo
Fischi per il premier israeliano all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quando Netanyahu è salito sul podio per iniziare il suo intervento, il premier è stato contestato e diversi delegati hanno lasciato l'aula. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - parla
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Netanyahu chiama Papa Leone XIV. Il premier israeliano parla di “accordo vicino” a Gaza
Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”
Il premier israeliano Netanyahu parla all’Assemblea Onu tra accuse della Cpi, pressioni internazionali per il cessate il fuoco e nuovi riconoscimenti della Palestina da parte di Paesi occidentali ? https://l.euronews.com/Oc8m - X Vai su X
“Su Gaza è in azione l’internazionale nera, con Trump, Orban, Afd, Meloni e Netanyahu”. Parla Tomaso Montanari Giampiero Cazzato Il rettore dell’Università per stranieri di Siena sulle manifestazioni del 22 settembre, il riconoscimento dello Stato di - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu parla all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi dei delegati - Intanto, l’ufficio del premier ha annunciato che il suo discorso verrà diffuso con altoparlanti dal confine sud di Israele per raggiungere direttamente la popolazione di Gaza ... ilgiornale.it scrive
Netanyahu all'Onu tra fischi e delegazioni che lasciano l'aula: «Vogliamo finire il lavoro a Gaza al più presto» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Da ilgazzettino.it