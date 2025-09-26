Netanyahu parla all’Onu in centinaia abbandonano l’aula Poi accusa l’Occidente | Cedete al ricatto sul riconoscimento della Palestina

Un’accoglienza glaciale, con centinaia di delegati che abbandonano l’aula e fischi di protesta. È in questo clima teso che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un intervento segnato da durissime accuse ai Paesi occidentali per il recente riconoscimento dello Stato palestinese, definito una capitolazione di fronte al terrorismo. Un discorso in cui ha rivendicato con forza le azioni militari di Israele e dipinto una mappa regionale dominata dalla minaccia iraniana. Mentre saliva sul palco, Netanyahu è stato accolto da una silenziosa ma plateale protesta: secondo i cronisti presenti, centinaia di diplomatici hanno lasciato la sala in segno di dissenso. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

