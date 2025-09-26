Netanyahu parla all' Onu | A Gaza dobbiamo finire il lavoro E l' aula si svuota per le proteste

26 set 2025

Non appena il primo ministro israeliano è entrato all'Assemblea generale dell'Onu per il suo discorso molte delegazioni si sono alzate in segno di protesta. I funzionari hanno lasciato l'aula e sono stati applauditi da alcuni presenti. Benjamin Netanyahu ha quindi iniziato a parlare. E i primi. 🔗 Leggi su Today.it

