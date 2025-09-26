Netanyahu parla all' Onu | A Gaza dobbiamo finire il lavoro E l' aula si svuota per le proteste
Non appena il primo ministro israeliano è entrato all'Assemblea generale dell'Onu per il suo discorso molte delegazioni si sono alzate in segno di protesta. I funzionari hanno lasciato l'aula e sono stati applauditi da alcuni presenti. Benjamin Netanyahu ha quindi iniziato a parlare.
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Netanyahu chiama Papa Leone XIV. Il premier israeliano parla di “accordo vicino” a Gaza
Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”
Netanyahu parla all'Onu, fischi, proteste e applausi prima del discorso - Fischi e applausi per il premier Benjamin Netanyahu prima del suo intervento all'assemblea generale dell''Onu.
Netanyahu parla all'Assemblea dell'Onu. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza - Il premier israeliano: "storico discorso davanti" alle Nazioni Unite.