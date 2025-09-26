Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza
New York, 26 settembre 2025 - Benjamin Netanyahu oggi parla all'Assemblea generale dell'Onu. Il premier israeliano, secondo i media come Times of Israel, attaccherà i recenti annunci sul riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi Paesi occidentali, tra cui Francia e Regno Unito e alle crescenti accuse internazionali di genocidio a Gaza. Netanyahu ha dato disposizione di trasmettere a Gaza il suo "storico discorso davanti" alle Nazioni Unite, ordine criticato dai vertici delle Idf perché costringerà i soldati ad abbandonare le difese per poter installare gli altoparlanti trasformandoli così in facili bersagli di Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
