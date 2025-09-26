Netanyahu il discorso all' Onu trasmesso a Gaza con altoparlanti e sms nei cellulari dei residenti | la guerra psicologica dell' Idf

Ilmessaggero.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu, ha dato istruzioni alle Forze di Difesa israeliane (Idf) di installare altoparlanti in tutta la Striscia di Gaza in modo che gli abitanti dell'enclave palestinese possano ascoltare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

netanyahu il discorso all onu trasmesso a gaza con altoparlanti e sms nei cellulari dei residenti la guerra psicologica dell idf

© Ilmessaggero.it - Netanyahu, il discorso all'Onu trasmesso a Gaza con altoparlanti e sms nei cellulari dei residenti: la guerra psicologica dell'Idf

In questa notizia si parla di: netanyahu - discorso

Gaza, Idf installa altoparlanti nella Striscia per discorso Netanyahu all’Onu. Usb: “Pronti a sciopero generale se attacco a Flotilla”

Alle 15 Netanyahu interviene all’Onu. E ordina all’Idf di installare altoparlanti in tutta Gaza per trasmettere il discorso

Netanyahu:mio discorso Onu anche a Gaza

netanyahu discorso onu trasmessoNetanyahu, il discorso all'Onu trasmesso a Gaza con altoparlanti e sms nei cellulari dei residenti: la guerra psicologica dell'Idf - Netanyahu, ha dato istruzioni alle Forze di Difesa israeliane (Idf) di installare altoparlanti in tutta la Striscia di Gaza in modo che gli abitanti dell'enclave palestinese possano ... Da ilmessaggero.it

netanyahu discorso onu trasmessoNetanyahu all'Onu tra proteste e applausi: «Hamas minaccia la nostra stabilità». Il discorso trasmesso anche a Gaza - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Discorso Onu Trasmesso