Netanyahu ha chiesto di installare altoparlanti a Gaza perché i palestinesi sentano il suo discorso all’Onu
L’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto all’Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il suo discorso all’Assemblea Generale Onu, in programma alle 15 di oggi (ora italiana). Lo riporta la tv israeliana Channel 12 citando fonti dell’esercito, critiche verso l’iniziativa: potrebbe rappresentare un rischio operativo per i soldati distolti dalle basi della zona per tale incarico “atipico”. Netanyahu è arrivato ieri a New York dopo un lungo viaggio – anche per via della rotta nel Mediterraneo scelta per evitare di sorvolare diversi Paesi europei – che lo porterà in seguito anche a Washington. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: netanyahu - chiesto
MEDIO ORIENTE | L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il suo discorso all'Onu, previsto per oggi. #ANSA - X Vai su X
TRUMP NON FRENA NETANYAHU SULL’OFFENSIVA A GAZA Il presidente non ha chiesto moderazione né dato sostegno esplicito. L’assenza di pressioni da Washington è interpretata da Israele come un via libera implicito all’escalation. - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu chiede a Idf di trasmettere a Gaza suo discorso a Onu - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltar ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Alle 15 Netanyahu interviene all’Onu. E ordina all’Idf di installare altoparlanti in tutta Gaza per trasmettere il discorso - L’ufficio del primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha dato istruzioni alle Forze di Difesa israeliane ( Idf) di installare altoparlanti in tutta la Striscia di Gaza in modo che gli abitanti dell’enclav ... Si legge su ilfattoquotidiano.it