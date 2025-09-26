Netanyahu | Follia uno stato palestinese a un km da Gerusalemme
Milano, 26 set. (askanews) - Benjamin Netanyahu, nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha paragonato la creazione di uno Stato palestinese vicino a Gerusalemme dopo il 7 ottobre a "dare uno Stato ad al Qaida a un chilometro da New York dopo l'11 settembre". "Questo è completamente folle. Non lo accetteremo mai", ha aggiunto il primo ministro israeliano. Poi ha detto: "Signore e signori, grazie agli sforzi speciali dell'intelligence israeliana, le mie parole ora vengono trasmesse in diretta streaming sui cellulari degli abitanti di Gaza. Quindi, ai leader di Hamas rimasti e ai carcerieri dei nostri ostaggi, dico ora: deponete le armi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
È ora che i militari dicano 'Signornò', il capo delle Idf Eyal Zamir è stato l'unico a opporsi alla follia del piano Netanyahu per occupare Gaza
Gaza, oltre 40 morti dopo raid Idf, almeno 19 colpiti mentre cercavano aiuti umanitari; follia Netanyahu: "Sono in missione storica e spirituale" - VIDEO
Solidarietà a Giuseppe Conte e @movimento5stelle per il criminale attacco del drone all'imbarcazione di Marco Croatti di #flotillaglobalsumud GOVERNO PROTESTI CON FOLLIA DI NETANYAHU!!!!
Anche stanotte il mio ultimo pensiero va a Gaza e a Gaza City e a tutto il popolo palestinese che sta subendo la follia genocida di Netanyahu e del suo governo
Netanyahu all'Onu “Riconoscere Stato di Palestina incoraggia terroristi” - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di alcuni Paesi incoraggia il terrorismo. Lo riporta iltempo.it
