Netanyahu entra all’ONU e tutti scappano | aula svuotata prima ancora del suo discorso VIDEO
Il conflitto Israele-Hamas continua a tenere il mondo col fiato sospeso, con un bilancio umano devastante e un’intensa attività diplomatica. Al centro del dibattito internazionale, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affrontato l’Assemblea Generale dell’ONU in un discorso che ha scatenato una protesta significativa: l’aula si è svuotata tra i fischi prima ancora che egli iniziasse a parlare e alcuni delegati delle Nazioni Unite sono stati visti uscire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBC News (@nbcnews) Netanyahu ha respinto le “false accuse di genocidio” a Gaza, sostenendo che Israele cerca di far uscire i civili mentre Hamas li usa come scudi umani. 🔗 Leggi su Cultweb.it
