Netanyahu è un criminale di guerra oggi lo ha visto tutto il mondo | Fratoianni attacca dopo il discorso all' Onu

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il mondo ha visto oggi plasticamente l’isolamento in cui Israele si ritrova dopo le azioni scellerate del criminale di guerra Netanyahu e dei suoi fanatici sostenitori». Lo scrive sui social Nicola Fratoiann i, esponente di Avs. «L'aula plenaria dell’Onu desolatamente vuota è un vero e proprio atto di accusa nei confronti di un governo di fanatici che ancor oggi ha usato parole agghiaccianti:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

netanyahu 232 un criminale di guerra oggi lo ha visto tutto il mondo fratoianni attacca dopo il discorso all onu

© Feedpress.me - “Netanyahu è un criminale di guerra, oggi lo ha visto tutto il mondo”: Fratoianni attacca dopo il discorso all'Onu

In questa notizia si parla di: netanyahu - criminale

Gaza, Calenda: “Governo Netanyahu criminale, metà degli israeliani lo vuole cacciare"

Conte, da Meloni atto sudditanza verso il criminale Netanyahu

Conte: ‘da Meloni atto di sudditanza verso il criminale Netanyahu’

netanyahu 232 criminale guerra“Netanyahu &#232; un criminale di guerra, oggi lo ha visto tutto il mondo”: Fratoianni attacca dopo il discorso all'Onu - «Il mondo ha visto oggi plasticamente l’isolamento in cui Israele si ritrova dopo le azioni scellerate del criminale di guerra Netanyahu e dei suoi fanatici ... Riporta msn.com

"Netanyahu criminale", la protesta blocca Manhattan - Un mare di bandiere palestinesi ha riempito Times Square, bloccando il centro di Manhattan, mentre il ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu 232 Criminale Guerra