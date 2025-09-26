Netanyahu e il QR Code sulla giacca | ecco cosa rivela Attenzione | immagini forti

Nel corso del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu Benjamin Netanyahu aveva una spilla appuntata sulla sua giacca. Sopra c'era un QR code che il primo ministro israeliano ha indicato, chiedendo ai presenti di inquadrarlo per far capire i motivi per cui Israele combatte. " Vedete questa grande spilla qui? È un codice QR. Quello che vi chiedo di fare è avvicinare il vostro telefono, ingrandire l'immagine e anche voi capirete perché lottiamo e perché dobbiamo vincere. È tutto qui dentro ", ha detto prima di iniziare a parlare dell'attacco subito da Israele il 7 ottobre del 2023 per mano di Hamas e Jihad islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netanyahu e il QR Code sulla giacca: ecco cosa rivela. Attenzione: immagini forti

