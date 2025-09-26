Netanyahu criminale pazzo | lo striscione al Nuovo Sacher il cinema di Nanni Moretti
(Adnkronos) – Nanni Moretti torna a prendere posizione contro la politica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All’ingresso del cinema Nuovo Sacher a Roma – sala di proprietà del regista e attore – è affisso uno striscione rosso con la scritta bianca “Netanyahu criminale pazzo”, che Moretti ha voluto esporre in segno di protesta, come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
