Netanyahu criminale pazzo | lo striscione al Nuovo Sacher il cinema di Nanni Moretti

Ildifforme.it | 26 set 2025

(Adnkronos) – Nanni Moretti torna a prendere posizione contro la politica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All’ingresso del cinema Nuovo Sacher a Roma – sala di proprietà del regista e attore – è affisso uno striscione rosso con la scritta bianca “Netanyahu criminale pazzo”, che Moretti ha voluto esporre in segno di protesta, come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

