Netanyahu criminale pazzo | la scritta che compare all’ingresso del cinema Sacher di Nanni Moretti
Tre parole: “ Netanyahu criminale pazzo “. È lo striscione posto all’ingresso del Cinema Nuovo Sacher, la sala cinematografica nel rione Trastevere, a Roma, di proprietà dalla Sacher Film, casa di produzione cinematografica di Nanni Moretti e Angelo Barbagallo. Ma non si tratta del nome di un film in programmazione ma di un messaggio di condanna rivolto al premier israeliano nel giorno del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu. Secondo quanto trapela è stato proprio il regista di “Caro diario” ad averlo voluto. Non è la prima volta che Nanni Moretti si espone contro il leader di Israele per la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
