netanyahu criminale la protesta blocca manhattan

New York, 26 set. (askanews) - Un mare di bandiere palestinesi ha riempito Times Square, bloccando il centro di Manhattan, mentre il presidente israeliano Benjamin Netanyahu parlava al palazzo di vetro dell'Onu di New York. "Stop genocidio" e "Netanyahu criminale di guerra" fra i cartelli esposti dai manifestanti in solidarietà della popolazione palestinese bombardata dai raid isrealiani, con l'esercito che ha intensificato in particolare le operazioni a Gaza City per occupare la città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

