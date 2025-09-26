Netanyahu contestato all’assemblea dell’Onu | fischi e urla molti delegati abbandonano l’aula video

Piuttosto che seguire l’intervento di Benjamin Netanyahu nel Palazzo di vetro a New York, diversi delegati Onu hanno scelto di lasciare l’aula, urlando contro il primo ministro israeliano. Alcuni rappresentanti e sostenitori delle sue politiche, invece, si sono alzati in piedi per applaudire. Ma la disapprovazione del pubblico è stata piuttosto plateale e non è passata inosservata, mentre il moderatore della seduta chiedeva di mantenere l’ordine.   Qualche minuto di delirio prima del discorso, in cui il premier ebraico ha elogiato Donald Trump e attaccato gli Stati europei che hanno riconosciuto la Palestina, come la Francia e la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

