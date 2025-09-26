Netanyahu boicottato all’Onu ma il suo discorso arriva a Gaza via altoparlanti

New York, 26 settembre 2025 – Si è presentato con una spilla-QR che rimandava a un video del 7 ottobre. Ha proiettato la cosiddetta “mappa della maledizione” aggiornata — il cartellone con l’arco di influenza iraniana che, per il premier israeliano circonda Netanyahu, circonda Israele —. Poi ha trasformato l’aula dell’Assemblea Generale in un aula studio – dove il professore è lui – sottoponendo i delegati – quei pochi rimasti – a dei quiz. Tanti fischi, con la grande maggioranza dei delegati che ha boicottato il discorso per protesta, pochi applausi (dai suoi stessi delegati, soprattutto). Netanyahu ha trasformato il palco del Palazzo di Vetro in uno show, il cui audio è arrivato fino in Palestina: su sua richiesta, l’esercito israeliano ha fatto installare degli altoparlanti a Gaza in modo che tutti potessero sentire il suo discorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it