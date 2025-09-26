Netanyahu all’Onu tra i fischi Il discorso coi cartelli | A Gaza nessun genocidio fame perché Hamas ruba il cibo

26 set 2025

Fischi per il premier israeliano Benjamin  Netanyahu  all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quando il capo del governo di Israele è salito sul podio per iniziare il suo intervento, è stato contestato rumorosamente e diversi delegati hanno lasciato l’aula: decine si sono alzati in piedi dirigendosi all’uscita mentre alcuni fischiavano e altri lo applaudivano. “Per favore, ordine in sala”, continuava a ripetere il presidente della sessione, battendo il martelletto.  Il discorso di Netanyahu e i cartelli.  “Ancora non è finita. Ciò che resta di Hamas ancora è arroccato a Gaza e loro hanno giurato di perpetrare atrocità di nuovo come il 7 ottobre ancora e ancora, per questo Israele deve portare a termine il lavoro e dobbiamo farlo nel modo più rapido possibile”, ha dichiarato Benjamin  Netanyahu, nel suo intervento all’Onu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

