Netanyahu all’Onu tra i fischi Il discorso coi cartelli | A Gaza nessun genocidio fame perché Hamas ruba il cibo

Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quando il capo del governo di Israele è salito sul podio per iniziare il suo intervento, è stato contestato rumorosamente e diversi delegati hanno lasciato l’aula: decine si sono alzati in piedi dirigendosi all’uscita mentre alcuni fischiavano e altri lo applaudivano. “Per favore, ordine in sala”, continuava a ripetere il presidente della sessione, battendo il martelletto. Il discorso di Netanyahu e i cartelli. “Ancora non è finita. Ciò che resta di Hamas ancora è arroccato a Gaza e loro hanno giurato di perpetrare atrocità di nuovo come il 7 ottobre ancora e ancora, per questo Israele deve portare a termine il lavoro e dobbiamo farlo nel modo più rapido possibile”, ha dichiarato Benjamin Netanyahu, nel suo intervento all’Onu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

