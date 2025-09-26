Netanyahu all’Onu nega il genocidio a Gaza | Vergogna riconoscere Palestina

Benjamin Netanyahu lo aveva promesso imbarcandosi sull’aereo per andare negli Stati Uniti: “AllOnu dirò la nostra verità”. E così è stato. Nei circa 40 minuti di discorso al Palazzo di Vetro a New York ha rivendicato la sua linea su tutto non arretrando su nulla: ha respinto le accuse di genocidio a Gaza definendole “infondate” e accusato Hamas per la fame nella Striscia, ha puntato il dito contro i leader che hanno riconosciuto lo Stato palestinese parlando di “decisione vergognosa”, dichiarando che questa mossa incoraggia i terroristi, e ha sostenuto che a non credere nella soluzione a due Stati sono gli stessi palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

