Netanyahu all' Onu mostra la mappa dell' asse del terrore dell' Iran
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, all'inizio del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, ha mostrato una mappa intitolata "La maledizione". "Questo asse minacciava la pace del mondo intero, la stabilità della nostra regione e l'esistenza stessa del mio Paese, Israele", ha detto Netanyahu, usando un pennarello per indicare i diversi Paesi. Israele ha "martellato" gli Houthi, distrutto "la maggior parte della macchina terroristica di Hamas" e "paralizzato Hezbollah", ha detto, aggiungendo che "l'Iran stava sviluppando molto rapidamente un programma di armi nucleari massiccio e anche un programma di missili balistici massiccio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - mostra
Alla Mostra del cinema di Venezia tutti contro Netanyahu. E Sinwar diventa eroe
Netanyahu accolto da fischi e applausi all'assemblea Onu: mostra la "mappa del terrore dell'Iran": "Vogliamo finire presto il lavoro a Gaza"
Netanyahu accolto da fischi e applausi all'assemblea Onu | "Vogliamo finire presto il lavoro a Gaza" e mostra la "mappa del terrore dell'Iran"
MicroMega. . Il burattino Trump nelle mani di Putin e Netanyahu. Le ultime vicende mostrano l’estrema debolezza del presidente Usa di fronte alla volontà dei due autocrati. di Cinzia Sciuto - facebook.com Vai su Facebook
Mostra del Cinema, lo sfregio a Venezia: sulla locandina de Il Mostro appare la scritta “Netanyahu” https://iltempo.it/attualita/2025/09/01/news/mostra-cinema-venezia-il-mostro-benjamin-netanyahu-israele-1948-pro-palestina-43943656/… via @IlTempo_offici - X Vai su X
Netanyahu all'Onu tra fischi e delegazioni che lasciano l'aula: «Vogliamo finire il lavoro a Gaza al più presto» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Riporta leggo.it
Netanyahu all'Onu chiede ripristino sanzioni contro Iran - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando all'Assemblea Generale dell'Onu ha "chiesto il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran". Come scrive ansa.it