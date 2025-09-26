Netanyahu all' Onu mostra la mappa del terrore dell' Iran | Abbiamo impedito che avesse atomica – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 "L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa, chiediamo il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran e ringraziamo il Presidente statunitense Trump per le sue azioni audaci e decise contro l'Iran. Abbiamo promesso che l'Iran non avrebbe avuto la bomba nucleare e abbiamo avuto successo. Ma dobbiamo rimanere vigili", così Bibi Netanyahu all'Onu, mostrando la "mappa del terrore dell'Iran", da lui aggiornata. 🔗 Leggi su Open.online