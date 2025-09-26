Netanyahu all' Onu mostra la mappa del terrore dell' Iran | Abbiamo impedito che avesse atomica – Il video

Open.online | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 "L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa, chiediamo il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran e ringraziamo il Presidente statunitense Trump per le sue azioni audaci e decise contro l'Iran. Abbiamo promesso che l'Iran non avrebbe avuto la bomba nucleare e abbiamo avuto successo. Ma dobbiamo rimanere vigili", così Bibi Netanyahu all'Onu, mostrando la "mappa del terrore dell'Iran", da lui aggiornata. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: netanyahu - mostra

Alla Mostra del cinema di Venezia tutti contro Netanyahu. E Sinwar diventa eroe

Netanyahu accolto da fischi e applausi all'assemblea Onu: mostra la "mappa del terrore dell'Iran": "Vogliamo finire presto il lavoro a Gaza"

Netanyahu accolto da fischi e applausi all'assemblea Onu | "Vogliamo finire presto il lavoro a Gaza" e mostra la "mappa del terrore dell'Iran"

Netanyahu all'Onu mostra la "mappa del terrore dell'Iran": Abbiamo impedito che avesse atomica - (Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 "L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Secondo quotidiano.net

netanyahu onu mostra mappaNetanyahu all'Onu: "Dobbiamo finire lavoro contro Hamas, accuse genocidio infondate". E mostra mappa della 'Maledizione' - Applausi, fischi e molte delegazioni via dall'aula in segno di protesta prima del discorso del primo ministro israeliano ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Onu Mostra Mappa