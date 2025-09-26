Fischi per il premier israeliano all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quando Netanyahu è salito sul podio per iniziare il suo intervento, il premier è stato contestato e diversi delegati hanno lasciato l'aula. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Netanyahu all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi per protesta. Lui agli ostaggi: "Vi riporteremo a casa". Mappe e quiz, il discorso è uno show