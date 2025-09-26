Netanyahu all' Onu l' aula si svuota tra i fischi per protesta A Gaza né genocidio né fame

Xml2.corriere.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento del primo ministro israeliano: «Ho circondato Gaza con enormi altoparlanti nella speranza che i nostri ostaggi ascoltino il mio messaggio». E ancora: «Molti leader che condannano pubblicamente Israele ci ringraziano a porte chiuse». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

netanyahu all onu l aula si svuota tra i fischi per protesta a gaza n233 genocidio n233 fame

© Xml2.corriere.it - Netanyahu all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi per protesta. «A Gaza né genocidio, né fame»

In questa notizia si parla di: netanyahu - aula

Israele, Netanyahu in aula per le accuse di corruzione, in strada i suoi contestatori: le immagini

Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Fischi, diverse delegazioni lasciano l’aula. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza

Netanyahu parla all'Onu, l'aula si svuota per protesta: decine di delegati escono tra i fischi

netanyahu onu aula svuotaNetanyahu parla all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi dei delegati - Intanto, l’ufficio del premier ha annunciato che il suo discorso verrà diffuso con altoparlanti dal confine sud di Israele per raggiungere direttamente la popolazione di Gaza ... msn.com scrive

Netanyahu all’Onu, l’aula si svuota tra i fischi: "Gaza? Dobbiamo finire il lavoro il prima possibile". Poi rassicura gli ostaggi: "Vi riporteremo a casa" - Benjamin Netanyahu intervenendo all'assemblea generale dell''Onu. Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Onu Aula Svuota