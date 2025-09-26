Netanyahu all' Onu l' aula si svuota tra i fischi per protesta A Gaza né genocidio né fame
L'intervento del primo ministro israeliano: «Ho circondato Gaza con enormi altoparlanti nella speranza che i nostri ostaggi ascoltino il mio messaggio». E ancora: «Molti leader che condannano pubblicamente Israele ci ringraziano a porte chiuse». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - aula
Israele, Netanyahu in aula per le accuse di corruzione, in strada i suoi contestatori: le immagini
Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Fischi, diverse delegazioni lasciano l’aula. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza
Netanyahu parla all'Onu, l'aula si svuota per protesta: decine di delegati escono tra i fischi
Netanyahu all'Onu: “Hamas vuole un altro 7 ottobre”. Le delegazioni lasciano l'aula. Il premier respinge le accuse di genocidio e dice ad Hamas: “Deponete le armi e liberate tutti i 48 ostaggi o vi daremo la caccia” - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Netanyahu parla all'Onu, show fra fischi, proteste e applausi. Alcune delegazioni hanno lasciato l'aula per protesta. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu parla all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi dei delegati - Intanto, l’ufficio del premier ha annunciato che il suo discorso verrà diffuso con altoparlanti dal confine sud di Israele per raggiungere direttamente la popolazione di Gaza ... msn.com scrive
Netanyahu all’Onu, l’aula si svuota tra i fischi: "Gaza? Dobbiamo finire il lavoro il prima possibile". Poi rassicura gli ostaggi: "Vi riporteremo a casa" - Benjamin Netanyahu intervenendo all'assemblea generale dell''Onu. Scrive affaritaliani.it