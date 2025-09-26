Netanyahu all' Onu | Israele non sta affamando Gaza la sta sfamando

“Israele è accusato di affamare deliberatamente la popolazione di Gaza, Israele invece sta deliberatamente sfamando la popolazione di Gaza. Dall’inizio della guerra, Israele ha portato a Gaza più di 2 milioni di tonnellate di cibo e aiuti: è una tonnellata di aiuti per ogni uomo, donna o bambino a Gaza, quasi 3mila calorie a persona al giorno. Proprio una politica della fame”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, respingendo le accuse di affamare la popolazione palestinese a Gaza. “Se gli abitanti di Gaza non hanno abbastanza cibo, è perché è Hamas a rubarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netanyahu all'Onu: "Israele non sta affamando Gaza, la sta sfamando"

netanyahu - israele

