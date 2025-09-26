Netanyahu all’ONU | Israele è il ritorno a casa più antico della storia L’Occidente non sottovaluti la minaccia islamista
Sul podio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu ha messo in scena un discorso destinato a lasciare il segno. Il premier israeliano ha scelto toni solenni, intrecciando orgoglio nazionale, rivendicazioni storiche e accuse severe a chi, nelle stesse sale, condanna Israele. «Sono qui non come un rifugiato o un supplicante – ha dichiarato – ma come il primo ministro di uno Stato ebraico rinato, libero, forte e prospero nella sua patria ancestrale». Il discorso si è aperto con un richiamo millenario: i secoli di esilio, le preghiere rivolte a Gerusalemme, la tragedia della Shoah che spazzò via quasi la metà del popolo ebraico. 🔗 Leggi su Panorama.it
