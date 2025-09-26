Netanyahu all’Onu invita i presenti a fare un quiz E poi dice | Molti leader critici ci lodano in privato
Nel suo intervento all’Assemblea Onu, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha invitato i presenti a fare un “ pop quiz “, rispondendo per alzata di mano a delle domande su cartelli da lui mostrati. “Chi grida ‘morte all’America’? A. L’Iran; B. Hamas; C. Hezbollah; D. Gli Houthi; E. Tutti le risposte. La risposta corretta è ‘E. Tutte le risposte'”. E ancora: “Seconda domanda. Chi ha ucciso americani ed europei a sangue freddo? A. Al Qaeda; B. Hamas; C. Hezbollah; D. Iran; E. Tutte le risposte. La risposta esatta è ancora E”, ha aggiunto. ” ‘Molti leader – ha poi affermato – che pubblicamente ci condannano, privatamente ci lodano: so che dentro di voi sapete che Israele sta combattendo la vostra battaglia” L'articolo Netanyahu all’Onu invita i presenti a fare un quiz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
