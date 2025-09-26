Netanyahu all’Onu | Hamas vuole un altro 7 ottobre Le delegazioni lasciano l’aula

Ilfoglio.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una New York dove Israele ha lanciato una campagna di diplomazia pubblica su decine di cartelloni pubblicitari e camion intorno al palazzo delle Nazioni Unite e a Times Square con lo slogan “Ricorda il 7 ottobre”, oggi è arrivato il premier Benjamin Netanyahu per parlare al Palazzo di vetro nel momento più difficile per lo stato ebraico nella sua storia.  I delegati di molti paesi hanno abbandonato l’aula dell'Onu appena il primo ministro israeliano ha iniziato a parlare, mentre sfoggiava una grande spilla durante il suo discorso e invitando a “prendere i cellulari e inquadrare il Qr: vedrete perché combattiamo e perché dobbiamo vincere”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

netanyahu all8217onu hamas vuole un altro 7 ottobre le delegazioni lasciano l8217aula

© Ilfoglio.it - Netanyahu all’Onu: “Hamas vuole un altro 7 ottobre”. Le delegazioni lasciano l’aula

In questa notizia si parla di: netanyahu - hamas

Yemen, lanciato un missile verso Israele | Hamas dice "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

netanyahu all8217onu hamas vuoleNetanyahu all'Onu: “Hamas vuole un altro 7 ottobre”. Le delegazioni lasciano l'aula - Il premier israeliano ha respinto le accuse di genocidio e imputato ad Hamas la sottrazione degli aiuti: “Deponete le armi e liberate tutti i 48 ostaggi o vi daremo la caccia”, ha detto rivolgendosi a ... Secondo ilfoglio.it

Netanyahu all’Onu: “Dobbiamo finire lavoro contro Hamas, vuole colpire di nuovo”. E mostra mappa della ‘Maledizione’ - Decine di sedie vuote all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dove moltissime delegazioni hanno lasciato l'aula in segno di protesta prima del discorso del primo ministro israeliano B ... Si legge su cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu All8217onu Hamas Vuole