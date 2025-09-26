In una New York dove Israele ha lanciato una campagna di diplomazia pubblica su decine di cartelloni pubblicitari e camion intorno al palazzo delle Nazioni Unite e a Times Square con lo slogan “Ricorda il 7 ottobre”, oggi è arrivato il premier Benjamin Netanyahu per parlare al Palazzo di vetro nel momento più difficile per lo stato ebraico nella sua storia. I delegati di molti paesi hanno abbandonato l’aula dell'Onu appena il primo ministro israeliano ha iniziato a parlare, mentre sfoggiava una grande spilla durante il suo discorso e invitando a “prendere i cellulari e inquadrare il Qr: vedrete perché combattiamo e perché dobbiamo vincere”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Netanyahu all’Onu: “Hamas vuole un altro 7 ottobre”. Le delegazioni lasciano l’aula