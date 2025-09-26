Netanyahu all’ONU | Dobbiamo finire il lavoro Delegazioni abbandonano l’aula

Netanyahu parla allONU. Proteste in sala tra fischi, applausi e alcune delegazioni che scelgono di abbandonare l’aula. “Dobbiamo finire il lavoro con Hamas”, dice il premier israeliano. Sul campo pioggia di bombe. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

