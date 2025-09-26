Netanyahu all’Onu | Dobbiamo finire il lavoro con Hamas vuole colpire di nuovo
«Dobbiamo finire il lavoro contro Hamas, vuole colpire di nuovo Israele come il 7 ottobre ». Lo ha dichiarato Benjamin Netanyahu durante il suo atteso discorso all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite. «Liberate gli ostaggi adesso, se lo farete vivrete altrimenti vi daremo la caccia», ha detto poi il premier israeliano, rivolgendosi ai membri dell’organizzazione islamista. E ai prigionieri nella Striscia ha assicurato: «Non vi lasceremo soli». Alcune delegazioni hanno lasciato l’aula in segno di protesta. Prima dell’intervento di Bibi ci sono stati fischi, ma anche applausi per il primo ministro di Israele: il presidente dell’assemblea ha dovuto richiamare più volte la sala all’ordine. 🔗 Leggi su Lettera43.it
