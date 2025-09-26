Netanyahu all’Onu con un Qr code appuntato sulla giacca | Per ricordare il 7 ottobre prendete i cellulari e inquadratelo

Benjamin Netanyahu nel suo intervento allOnu ha indossato una giacca su cui era appuntata una spilla con un Q r code, per indirizzare al “sito web sulle atrocità” con la documentazione sull’attacco di Hamas del 7 ottobre. Netanyahu ha detto che “gli ultimi componenti di Hamas sono a Gaza City e hanno giurato di ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora, a prescindere da quanto le loro forze siano state danneggiate”. Quindi, “è per questo che Israele deve finire il lavoro e farlo il più rapidamente possibile. Molti nel mondo non ricordano il 7 ottobre, ma noi ricordiamo. Israele ricorda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

