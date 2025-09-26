Il discorso di Benjamin Netanyahu all’assemblea generale dell’Onu a New York si è aperto con decine di sedie vuote, visto che alcune delegazioni hanno scelto di allontanarsi in segno di protesta per quanto sta accadendo a Gaza. Applausi e fischi si sono alternati prima dell’intervento, mentre fuori dal Palazzo di vetro si stava tenendo una manifestazione pro-Pal. Per quanto riguarda la guerra in Palestina, il premier ebraico ha sottolineato che “non abbiamo ancora finito. Gli ultimi resti di Hamas sono trincerati a Gaza City. Vogliono ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora. Ecco perché Israele deve finire il lavoro il più rapidamente possibile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Netanyahu all’Onu con un macabro quiz sui terroristi islamici: “Chi ha massacrato europei e americani a sangue freddo?”