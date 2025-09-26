Netanyahu all’Onu alcune delegazioni abbandonano la sala per protesta | il video
Fischi e applausi per il premier Benjamin Netanyahu prima del suo intervento all’assemblea generale dell”Onu. Il presidente dell’assemblea ha dovuto richiamare all’ordine la sala più volte, mentre alcune delegazioni uscivano in segno di protesta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
MEDIO ORIENTE | Netanyahu parla all'Onu, show fra fischi, proteste e applausi. Alcune delegazioni hanno lasciato l'aula per protesta. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/26/netanyahu-parla-allonu-fischi-proteste-e-applausi-prima-del-discorso_ - X Vai su X
Giorgia Meloni all’Assemblea generale delle Nazioni Unite critica Netanyahu e promette che voterà a favore di alcune sanzioni Ue (quali?), ma nei fatti prova a fare contenti tutti, persino Israele. E per farlo pone due condizioni insensate per il riconoscimento d - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu parla all’Onu e molte delegazioni abbandonano l’aula tra i fischi - Prima del discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, numerose delegazioni hanno abbandonato l’aula lasciando decine di sedie vuote come gesto di pro ... Da lasicilia.it
Netanyahu all'Onu tra fischi e delegazioni che lasciano l'aula: «Vogliamo finire il lavoro a Gaza al più presto» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... leggo.it scrive