Netanyahu all’Onu alcune delegazioni abbandonano la sala per protesta | il video

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fischi e applausi per il premier Benjamin Netanyahu prima del suo intervento all’assemblea generale dell”Onu. Il presidente dell’assemblea ha dovuto richiamare all’ordine la sala più volte, mentre alcune delegazioni uscivano in segno di protesta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

